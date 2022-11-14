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18:54, 14 ноября 2022Спорт

Рублев обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 14 ноября, в Турине и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу Рублева. Спортсмены провели на корте два часа 30 минут. Победитель сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

Россияне выступают в красной группе. В квартете также присутствуют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, которые встретятся на корте 14 ноября в 23:00 по московскому времени. Итоговый турнир ATP завершится 20 ноября. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году.

Рублев обыграл Медведева во второй раз в карьере. У его соперника в активе четыре победы в очных встречах.

Алексей Гусев
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