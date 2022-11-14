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13:53, 14 ноября 2022Мир

Евросоюзу напомнили о невозможности изменить мир введением санкций

Глава МИД Люксембурга Ассельборн напомнил ЕС о невозможности изменить мир санкциями

Фото: AP

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии изменить мир только санкционными мерами. Такое мнение он выразил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем изменить мир только санкциями, это очевидно. Но это все, что есть в нашем распоряжении», — цитирует агентство слова Ассельборна.

На заседании глав МИД стран Европейского союза, которое проходит 14 ноября, ожидается объявление нового пакета антииранских санкций из-за внутренней ситуации в стране. Также на нем планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине.

Новый пакет стран ЕС против Ирана был единогласно согласован 13 ноября. В рамках персональных санкционных мер наложен запрет на въезд в Европейский союз и заморозку активов 31 физического и юридического лиц, в том числе высокопоставленных представителей полиции и военного ополчения «Басидж», входящего в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Алина Хасанбекова
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