В Турции раскритиковали реакцию США по теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции Сойлу назвал реакцию США на теракт в Стамбуле неискренней

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и пострадал 81. Его слова приводит агентство Anadolu.

Сойлу назвал реакцию США на теракт в Стамбуле неискренней. Он отметил, что кажущиеся друзьями страны или прячут всех террористов у себя, или позволяют им жить на территориях, «которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов».

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — отметил министр.

При этом Сойлу не сказал, на какие именно слова Вашингтона Анкара отреагировала негативно. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле». Кроме того, Вашингтон выразил «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро.

