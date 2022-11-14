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20:56, 14 ноября 2022Наука и техника

Найдены бактерии для лечения воспалительных болезней кишечника

Science Advances: оптимизирован препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон разработали препарат, который поможет вылечить воспалительные болезни кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона. Выводы исследования описаны в журнале Science Advances.

Новая работа была основана на технологии, ранее созданной этой же командой. Она заключается в формировании защитной оболочки вокруг пробиотиков Escherichia coli Nissle 1917, чтобы они могли выжить в экстремальной среде желудка, где содержится кислота и другие микробы, до попадания в точку назначения. Теперь авторы оптимизировали препарат с помощью наночастиц для нейтрализации молекул, ответственных за воспалительные процессы. В сочетании с самими пробиотиками эти нововведения могут значительно улучшить и упростить лечение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

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Одной из причин ВЗК являются сбои в производстве свободных радикалов, известных как активные формы кислорода. Эти молекулы необходимы для определенных функций организма, но слишком большое их количество в кишечнике может вызвать воспаление слизистой оболочки. Новая разработка состоит из сульфида и гиалуроновой кислоты, которые оказывают противовоспалительный эффект, а также воздействуют на активные формы кислорода.

Эксперименты показали высокую эффективность обновленных препаратов по сравнению с аналогами без наночастиц. Это удалось определить по изменениям веса и длины толстой кишки, которые обычно снижаются и укорачиваются при ВЗК соответственно. Ученые обнаружили, что у мышей, получавших полное лечение, наблюдалась наименьшая потеря веса и гораздо меньшее сокращение толстой кишки, чем у подопытных, подвергшихся частичному лечению или не получавших его вообще.

В будущих исследованиях специалисты хотят изучить, хорошо ли наночастицы работают с другими видами пробиотических бактерий, и выявить, имеет ли такая терапия какие-либо нежелательные побочные эффекты.

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Елена Апазиди
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