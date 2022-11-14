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11:28, 14 ноября 2022Среда обитания

Звезда «Стиляг» рассказала о «девчачьей» квартире родителей

Актриса Екатерина Вилкова рассказала о квартире родителей в девчачьем стиле

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российская актриса, звезда фильма «Стиляги» Екатерина Вилкова рассказала, что сделала в квартире родителей ремонт в девчачьем стиле. Она показала интерьер в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Актриса пригласила съемочную группу в квартиру родителей. Она находится в соседнем подъезде дома, где Вилкова живет с мужем и детьми. Интерьер гостиной выполнен в нежно-розовом цвете, часть стен отделана зеркалами. В комнате также находятся диван и круглый стол.

Вилкова объяснила дизайн своим желанием и невозможностью воплотить задумку в собственной квартире. «Я хотела девочкину квартиру. Поняла, что мне не сделать розовую квартиру для своей семьи, и я решила отыграться на маме», — рассказала артистка.

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала, что самостоятельно купила две квартиры. Она уточнила, что приобрела одну квартиру, а после оформила вторую в рассрочку. После того как она закрыла задолженность за жилье — купила машину.

Нина Ташевская
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