Звезда «Стиляг» рассказала о «девчачьей» квартире родителей

Актриса Екатерина Вилкова рассказала о квартире родителей в девчачьем стиле

Российская актриса, звезда фильма «Стиляги» Екатерина Вилкова рассказала, что сделала в квартире родителей ремонт в девчачьем стиле. Она показала интерьер в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Актриса пригласила съемочную группу в квартиру родителей. Она находится в соседнем подъезде дома, где Вилкова живет с мужем и детьми. Интерьер гостиной выполнен в нежно-розовом цвете, часть стен отделана зеркалами. В комнате также находятся диван и круглый стол.

Вилкова объяснила дизайн своим желанием и невозможностью воплотить задумку в собственной квартире. «Я хотела девочкину квартиру. Поняла, что мне не сделать розовую квартиру для своей семьи, и я решила отыграться на маме», — рассказала артистка.

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала, что самостоятельно купила две квартиры. Она уточнила, что приобрела одну квартиру, а после оформила вторую в рассрочку. После того как она закрыла задолженность за жилье — купила машину.