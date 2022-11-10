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13:31, 10 ноября 2022Среда обитания

Самбурская рассказала о покупке двух квартир

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что сама купила две квартиры и машину

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что самостоятельно купила две квартиры. Она поделилась подробностями в интервью для YouТube-канала Надежды Стрелец.

Во время разговора журналистка спросила актрису, кто купил ей недвижимость и автомобиль марки Bentley. По словам Самбурской, на все свое имущество она заработала сама. «А кто же мне купил? Мужчины мне ничего не покупали», — сказала актриса.

Самбурская уточнила, что приобрела одну квартиру, а после оформила вторую в рассрочку. После того как она закрыла задолженность за жилье — купила машину.

В июле 2021 года Самбурская показала, как выглядят некоторые комнаты в ее московской квартире, где проходил ремонт. Она опубликовала фотографии кухни и террасы, отметив, что на тот момент из необходимых работ остались «буквально последние штрихи». Для стен на кухне Самбурская выбрала сочетание глубокого бирюзового и белого оттенков.

Нина Ташевская
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