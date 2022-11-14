В Приморье двоих россиян осудят по делу о взрыве боевой гранаты в подъезде жилого дома

В Приморье двое россиян предстанут перед судом по делу о взрыве гранаты в подъезде жилого дома. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

В зависимости от роли каждого им вменяют незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых устройств, а также убийство и покушение на убийство, совершенные общеопасным способом.

По версии следствия, 25 января текущего года в Арсеньеве соучастники купили у знакомого боевую ручную гранату и направились с ней в подъезд одного из домов на улице Арсеньева. Там один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить знакомого и взорвал гранату.

В помещении в это время находились люди из разных компаний. В результате один человек погиб, несколько — были ранены, остальным удалось спрятаться в безопасном месте.

12 октября сообщалось, что в Оренбурге россиянин взорвал шумовую гранату и пришел с пистолетом в офис к брату.