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10:10, 14 ноября 2022Россия

Избитая россиянка несколько часов пролежала без помощи в больнице и умерла

Избитая женщина несколько часов пролежала без помощи в хабаровской больнице и умерла

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 40-летняя женщина, избитая в подъезде жилого дома, несколько часов пролежала без помощи в смотровой больницы № 7 и умерла. Об этом сообщает KP.RU.

Очевидцы видели, как у пострадавшей развились судороги. По их версии, за россиянкой присматривал только охранник. Другие пациенты отметили, что мужчина грубо с ней обращался.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что женщину привезли в медучреждение в неконтактном состоянии. В пресс-службе хабаровского министерства здравоохранения отметили, что за время нахождения в больнице пациентке провели необходимые обследования, также ее осмотрел нейрохирург. «По факту действий медицинского персонала в приемном отделении и действий охранника будет проводиться служебное расследование», — заявили в ведомстве.

Позже в Минздраве рассказали, что у женщины был цирроз печени. Однако точную причину смерти удастся установить после вскрытия. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее житель Мурманской области неделю промучился в больнице и умер, не дождавшись помощи врачей. Временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене заверила, что произошедшее расследуется.

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Анна Щербакова
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