Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:24, 14 ноября 2022Культура

Роccия ввела санкции против актера Джима Керри

В МИД России заявили о введении санкций против актера Джима Керри

Фото: Jordan Strauss / AP

В МИД России заявили о введении персональных санкций против канадско-американского актера Джима Керри. Информация об этом появилась на сайте министерства.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорится в заявлении.

Помимо Керри, в перечень вошли и другие представители культуры: писатель и кинорежиссер Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательницы Маргарет Этвуд и Мария Рева.

В апреле 60-летний Джим Керри сообщил, что оставит актерскую карьеру. «Я ухожу. Скорее всего, да», — заявил Керри в ответ на вопрос журналистки о том, не хотел бы он сыграть в байопике певицы Долли Партон. Актер подчеркнул, что может отказаться от планов уйти из кино, «если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который будет очень важен для людей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили российско-американские переговоры в Анкаре
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россиянкам объяснили неготовность мужчин содержать семью
В Китае назвали красную линию в отношениях с США
Под Москвой ребенок «на препаратах» выкинул вещи родителей из окна на машины
Погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга попала на видео в Москве
На заводе в Подмосковье вспыхнул мощный пожар
США ввели новые санкции против России
Полиция и налоговая служба пришли с проверками в российскую сеть кафе «Андерсон»
ЕС ввел новые санкции против подозреваемых в поставках беспилотников в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.