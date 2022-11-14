Роccия ввела санкции против актера Джима Керри

В МИД России заявили о введении санкций против актера Джима Керри

В МИД России заявили о введении персональных санкций против канадско-американского актера Джима Керри. Информация об этом появилась на сайте министерства.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорится в заявлении.

Помимо Керри, в перечень вошли и другие представители культуры: писатель и кинорежиссер Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательницы Маргарет Этвуд и Мария Рева.

В апреле 60-летний Джим Керри сообщил, что оставит актерскую карьеру. «Я ухожу. Скорее всего, да», — заявил Керри в ответ на вопрос журналистки о том, не хотел бы он сыграть в байопике певицы Долли Партон. Актер подчеркнул, что может отказаться от планов уйти из кино, «если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который будет очень важен для людей».