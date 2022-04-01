Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Джим Керри неожиданно заявил об уходе из кино

Актер Джим Керри неожиданно заявил об уходе из кино

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Голливудская звезда Джим Керри оставит актерскую карьеру. Артист неожиданно сделал это заявление во время интервью, посвященному выходу фильма «Соник 2 в кино», отрывок опубликован на YouTube-канале Access.

«Я ухожу. Скорее всего, да», — заявил Керри в ответ на вопрос журналистки о том, не хотел бы он сыграть в байопике певицы Долли Партон.

Актер подчеркнул, что может отказаться от планов уйти из кино, «если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который будет очень важен для людей». «Может, на него я и соглашусь. Но я точно беру перерыв», — отметил Керри.

«Я очень ценю свою тихую жизнь, люблю рисовать картины. И очень ценю свою духовную жизнь. Быть может, вы никогда не услышите это от другой знаменитости, но у меня есть достаточно. Я сделал достаточно. Мне хватит», — сказал артист.

60-летний Джим Керри снялся в таких фильмах, как «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на Луне» и «Вечное сияние чистого разума».

30 марта стало известно, что американский актер Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илья Кролевский
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов
Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира
Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде
Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео
В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде
Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России
В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.