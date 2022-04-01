Актер Джим Керри неожиданно заявил об уходе из кино

Голливудская звезда Джим Керри оставит актерскую карьеру. Артист неожиданно сделал это заявление во время интервью, посвященному выходу фильма «Соник 2 в кино», отрывок опубликован на YouTube-канале Access.

«Я ухожу. Скорее всего, да», — заявил Керри в ответ на вопрос журналистки о том, не хотел бы он сыграть в байопике певицы Долли Партон.

Актер подчеркнул, что может отказаться от планов уйти из кино, «если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который будет очень важен для людей». «Может, на него я и соглашусь. Но я точно беру перерыв», — отметил Керри.

«Я очень ценю свою тихую жизнь, люблю рисовать картины. И очень ценю свою духовную жизнь. Быть может, вы никогда не услышите это от другой знаменитости, но у меня есть достаточно. Я сделал достаточно. Мне хватит», — сказал артист.

60-летний Джим Керри снялся в таких фильмах, как «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на Луне» и «Вечное сияние чистого разума».

30 марта стало известно, что американский актер Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.