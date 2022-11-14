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09:23, 14 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство младшего брата из-за шуточной борьбы

В Кемеровской области осудят мужчину, зарезавшего младшего брата из-за шуточной борьбы

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант поссорился с младшим братом, так как тот в шутку применил к нему прием борьбы. Тогда россиянин взял нож и зарезал обидчика. После чего мужчина испугался и пришел в продуктовый магазин, где рассказал о произошедшем продавщице и попросил вызвать полицию и скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 48-летний местный житель предстанет перед судом за убийство старшего брата.

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Екатерина Власова
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