Жительница Ямала второй в России получила высшее звание «Мать-героиня»

Жительница Ямала Ольга Дехтяренко получила высшее звание «Мать-героиня»

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко получила высшее звание «Мать-героиня». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Дехтяренко стала второй в России обладательницей этого звания после жены главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни.

В 2020 году семья Дехтяренко выиграла всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Как сообщает портал «Новости Ямала», Ольга Дехтяренко — воспитатель детского сада, ее супруг Вадим — преподаватель русского и литературы. Также муж и жена Дехтяренко — обладатели золотых значков ГТО. В браке семья состоит уже 10 лет.

Президент Владимир Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня» 1 июня. По словам главы государства, российские власти решили обновить и расширить положение о мерах по социальной поддержке многодетных семей.