Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня»

Президент Путин ввел выплаты в 1 млн руб. за почетное звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства уточнил, что выплата женщинам, которые получат это звание, составит один миллион рублей, а обладателям медали ордена и ордена «Родительская слава» — 200 и 500 тысяч рублей.

По словам президента, российские власти решили обновить и расширить положение о мерах по социальной поддержке многодетных семей. «В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня"», — добавил глава государства.

Ранее первый зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что депутаты задумали восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к российскому президенту обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая.