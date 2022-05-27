В России задумали восстановить звание «Мать-героиня»

Депутаты Госдумы заявили о планах вернуть звание «Мать-героиня» для многодетных россиянок

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что депутаты задумали восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Соответствующий законопроект разрабатывают в «Единой России», он может быть готов уже летом, пишут «Известия».

С предложением вернуть звание «Мать-героиня» к российскому президенту Владимиру Путину обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета. Она напомнила, что впервые его ввели в СССР в 1944 году. Карпович рассказала о планах присваивать звание россиянкам, имеющим от пяти детей.

«Перспектива получения звания поможет решиться на увеличение семьи. Мы планируем, что у награды будут степени в зависимости от числа детей — например, за пять, семь, десять детей», — уточнила она.

Кроме статуса звание позволит получать разовые денежные выплаты, а также поможет сохранить льготы многодетного родителя по достижению детьми определенного возраста. По мнению Карпович, необходимо учитывать время воспитания детей как трудовой стаж при начислении пенсии.

Буцкая согласилась с мнением, что «мало назвать женщину "Мать-героиня" и вручить ей орден». С помощью награды в Госдуме хотели бы реализовать меры поддержки «для семьи женщины, которая родила стольких детей». «Мы прорабатываем инициативу именно с этой точки зрения», — подчеркнула она.