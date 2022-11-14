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12:04, 14 ноября 2022Наука и техника

Илон Маск предрек будущее человечества

Илон Маск: человечество ожидает будущее с подземными туннелями и ракетным туризмом

Фото: Mike Blake / Reuters

Человечество ожидает будущее с подземными туннелями и ракетным туризмом, а также открытие инопланетной жизни. Таким образом американский бизнесмен Илон Маск предрек будущее Земли и ее жителей. Об этом в серии публикаций сообщает индонезийский портал Tempo.co.

Американский предприниматель выступил онлайн в рамках конференции, проходящей на саммите «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали.

По его словам, в будущем для человечества станут привычными вырытые в глубине Земли туннели, которые позволят бороться с пробками на дорогах, и путешествия вокруг планеты на ракетах.

Также бизнесмен предрек открытие инопланетной жизни. «Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», — сказал инженер.

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В июне 2019 года Маск назвал реальной проблемой человечества старение и сокращение населения мира к 2050 году.

В июле 2019 года бизнесмен счел идеалистичными идеи российского революционера Михаила Бакунина.

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Иван Потапов
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