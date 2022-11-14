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15:12, 14 ноября 2022Забота о себе

Назван способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем

Гинеколог Абдуллаева: подросткам до начала половой жизни нужно сделать прививки от ВПЧ

Фото: Ed Us / Unsplash

Чтобы защитить подростков обоих полов от смертельной болезни в будущем, до начала половой жизни им нужно сделать прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ), рассказали акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Ульвия Абдуллаева и гинеколог медицинского онлайн-сервиса «НаПоправку» Евгения Алиханова. Врачи назвали способ защититься от вируса в беседе с «Лентой.ру».

Вирус папилломы человека насчитывает десятки видов, многие из которых являются причиной развития рака. ВПЧ передается от человека к человеку при соприкосновении кожи или слизистых оболочек и, попав в организм, остается в нем навсегда. У женщин вирус может спровоцировать развитие рака шейки матки, вульвы, влагалища, предупредила Алиханова. Рак шейки матки является вторым по распространенности среди всех видов рака у женщин.

Мужчины также находятся в зоне риска: вирус папилломы человека может явиться причиной рака заднего прохода, полового члена и ротоглотки

Ульвия Абдуллаеваакушер-гинеколог

Профилактика неспособна остановить распространение вируса, добавила Алиханова. Единственным способом защиты от ВПЧ является вакцинация, эффективность которой близка к 100 процентам.

Вакцины состоят из искусственно созданных белков, способных имитировать внешнюю структуру ВПЧ. Они не содержат ни живых биологических продуктов, ни вирусных ДНК, и не могут стать причиной инфицирования

Евгения Алихановаакушер-гинеколог
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В идеале прививку от ВПЧ нужно ставить мальчикам и девочкам до начала половой жизни — в возрасте 9-13 лет, отметила Алиханова. Также доказана польза вакцинации для сексуально активных женщин в возрасте до 40 лет, не имеющих постоянного полового партнера. Прививку можно сделать бесплатно по полису ОМС.

«В РФ зарегистрировано два вида вакцин: двухвалентная "Церварикс" и четырехвалентная "Гардасил". В Европе используют "Гардасил-9". Вакцинацию проводят в три этапа в течение полугода», — рассказала о системе вакцинации акушер-гинеколог Абдуллаева.

в 95процентах

случаев онкогенные типы ВПЧ становятся причиной рака шейки матки

Вопреки мифам о прививках сейчас доказана безопасность вакцины от вируса папилломы. Их протестировали на тысячах девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет, успокоила собеседница «Ленты.ру». При этом большинство побочных эффектов незначительны. «Кроме того, в ходе исследований установили, что вакцина не влияет на способность иметь детей, не связана с развитием аутоиммунных заболеваний и тем более не может стать причиной смерти», — подвела итог Алиханова.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова предупредила, что нервное потрясение является одной из причин развития редкой болезни у женщин. Она пояснила, что этой болезнью является ложная беременность.

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Вера Владзиевская
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