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12:22, 14 ноября 2022Экономика

Китайские принтеры и «Катюша» собрались заменить россиянам ушедшие HP и Canon

РБК: крупнейшими по количеству проданных принтеров в России оказалась китайская Pantum

Фото: Dario Seretin / Unsplash

Доли основных игроков на рынке принтеров в России с начала года значительно изменились, пишет РБК со ссылкой на данные компании ITResearch. К концу третьего квартала крупнейшими по количеству проданных устройств оказались китайская Pantum (53 процента), американская HP (21 процента), японские Epson, Canon и Brother (по 4-5 процентов).

В конце прошлого года HP являлась лидером рынка с долей 36 процента, у Pantum было 16 процентов, у Canon и Kyocera — по 10 процентов. В целом за первое полугодие рынок упал на 36 процентов по количеству проданных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Многие бренды ушли из России, например, HP приостановила поставки продукции в Россию. В ITResearch среди новых поставщиков в страну отмечают тайваньскую Avision. Также эксперты называют китайскую Deli Group. Источники издания говорят, что в Россию начали поставляться и принтеры южнокорейского бренда Sindoh. Кроме того, поставки увеличивают российские производители F+ imaging и «Катюша», которые собираются заменить россиянам HP и Canon.

Ранее Минпромторг разрешил параллельный импорт принтеров и сканеров от Huawei и Lenovo.

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Платон Щукин
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