Назван способный сдержать натиск Запада российский истребитель

Sohu: истребитель-невидимка Су-57 способен сдержать натиск Запада и воплотил мощь ПВО РФ

Китайское издание Sohu назвало российский самолет, способный сдержать натиск Запада. Авторы статьи отмечают, что истребитель-невидимка Су-57 воплотил в себе мощь противовоздушной обороны (ПВО) страны.

В материале указывается, что истребитель пятого поколения оснащен пятью радарами для точного поражения целей, управляемыми ракетами, в том числе сверхдальнобойными класса «воздух-воздух», его испытания прошли успешно.

Sohu пишет, что Су-57 также имеет систему управляемого инфракрасного противодействия, которая мешает ракетам противника напасть на цель. Конфиденциальность разработок самолета оказалась настолько важна, что внешний мир мало что про него знает, добавило издание.

«Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России. На сегодняшний день на вооружении ее армии не так много подобных самолетов. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель», — резюмировал автор статьи.

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что первый полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся 21 октября на аэродроме в Жуковском.