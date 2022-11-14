Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50

Минобороны заявило об уничтожении двух американских контрбатарейных станций AN/TPQ-50

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которые производятся в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что станции, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), находились в районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

В министерстве добавили, что около Вольнянска российскими войсками был уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Львово был поражен склад вооружения и техники ВСУ.

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов, а также три артиллерийские системы М777 производства США в районе города Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).