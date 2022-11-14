Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 14 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50

Минобороны заявило об уничтожении двух американских контрбатарейных станций AN/TPQ-50

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которые производятся в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что станции, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), находились в районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

В министерстве добавили, что около Вольнянска российскими войсками был уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Львово был поражен склад вооружения и техники ВСУ.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов, а также три артиллерийские системы М777 производства США в районе города Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Страны G20 решили посвятить заявление «несвоевременности войны» в широком смысле
Журналисты AP не смогли назвать источники информации о госпитализации Лаврова
Россиянин избил чужого ребенка и объяснил это падением на кулак
Кремль ответил на обвинение в использовании зерна как оружия
Опубликована карта боевых действий на Украине на 14 ноября
Эксперты назвали методы решения проблемы ограничения поставок товаров в Россию
Иностранец дважды ударил ножом российского курьера из-за заминки с документами
Кремль заявил об отсутствии планов встречи Путина и Макрона
Названы самые востребованные звезды шоу-бизнеса на новогодние корпоративы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.