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14:19, 13 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 30 иностранных наемников и американской М777

МО РФ отчиталось об уничтожении 30 иностранных наемников и американской М777 в Запорожье

Фото: Shutterstock

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Об этом в воскресенье, 13 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

Также оперативно-тактической авиацией ВКС страны в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области был сбит принадлежащий противнику вертолет Ми-8, отчитались в военном ведомстве.

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12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что на запорожском направлении на стороне Украины воюют наемники из более чем 40 иностранных государств. По его данным, большинство иностранных военных сосредоточено на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Среди них больше всего представителей Польши.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил ее проведение помощью республикам Донбасса.

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Евгения Куликова
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