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18:22, 14 ноября 2022Бывший СССР

Россия ввела санкции против внука Бандеры

В МИД России заявили о запрете въезда в страну для внука Степана Бандеры
СюжетСанкции против России:

Кадр: Суспільне Новини / YouTube

Россия ввела персональные санкции против внука лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Отмечается, что попавшему под рестрикции журналисту Стефану Бандере «на основе взаимности» запретили въезд на территорию России.

Помимо него, санкции также были введены в отношении еще 99 канадских граждан. Как пояснили в ведомстве, ограничения ввели «в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо санкций против российских чиновников, журналистов и экспертов».

Ранее Трюдо анонсировал новый санкционный список, в который войдут 23 гражданина России, связанные с юридической сферой и безопасностью. Уточняется, что рестрикции коснутся сотрудников правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав российских оппозиционеров.

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Георгий Нестеров
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