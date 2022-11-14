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03:38, 14 ноября 2022Наука и техника

В России создадут костюм «железного человека» для военных

Замглавы «Армокома» Фаустов: ВС РФ получат покрывающий тело костюм из композитной брони

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов рассказал, что в России создадут костюм «железного человека» из композитной брони. Он закроет тело военного по принципу доспехов, сообщает РИА Новости.

Фаустов сообщил, что ВС РФ получат покрывающий тело костюм в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер». Для поддержки костюма потребуется экзоскелет, отметил он. Замглавы «Армокома» назвал разработку экипировки приоритетной работой всех ведущих военных держав.

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«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека"», — подчеркнул специалист.

Ранее вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о производстве экипировки для мобилизованных в три смены. По его словам, сейчас формируется госзаказ на 2023 — 2024 годы.

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Марина Совина
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