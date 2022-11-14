В России создадут костюм «железного человека» для военных

Замглавы «Армокома» Фаустов: ВС РФ получат покрывающий тело костюм из композитной брони

Заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов рассказал, что в России создадут костюм «железного человека» из композитной брони. Он закроет тело военного по принципу доспехов, сообщает РИА Новости.

Фаустов сообщил, что ВС РФ получат покрывающий тело костюм в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер». Для поддержки костюма потребуется экзоскелет, отметил он. Замглавы «Армокома» назвал разработку экипировки приоритетной работой всех ведущих военных держав.

«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека"», — подчеркнул специалист.

Ранее вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о производстве экипировки для мобилизованных в три смены. По его словам, сейчас формируется госзаказ на 2023 — 2024 годы.