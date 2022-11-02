Мантуров рассказал о производстве экипировки для мобилизованных в три смены

Глава Минпромторга Мантуров заявил о производстве экипировки для мобилизованных в 3 смены

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) опережает график, что нужно для решения задач спецоперации России на Украине. Его слова приводит РБК.

Глава ведомства рассказал, что обычно ГОЗ сдается в период с 1 ноября и до конца года, когда выплачивают авансы. В 2022 году отгрузки начались еще в мае, отметил он. Мантуров добавил, что в течение года есть изменения в ГОЗ. Сейчас формируется заказ на 2023 — 2024 годы. По его словам, производство экипировки для мобилизованных россиян происходит в три смены.

«Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки», — заявил он.

Позже вещи передают «тем, кто переходит из групп слаживания и подготовки непосредственно к боевым районам». Мантуров отметил, что «мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил жестко контролировать обеспечение потребностей российской армии. «И, конечно, [нужно] контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — добавил он.