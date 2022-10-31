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16:09, 31 октября 2022Россия

Мишустин поручил жестко контролировать обеспечение потребностей российской армии

Премьер-министр Мишустин поручил жестко контролировать обеспечение потребностей ВС России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России нужно организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей Вооруженных сил (ВС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«И, конечно, [нужно] контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — поручил глава кабмина.

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Премьер-министр указал на необходимость сформировать обратную связь производителей и потребителей, чтобы можно было усовершенствовать необходимые для российской армии товары и продукты.

Ранее в ходе заседания совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения мобилизованных россиян. По его словам, для этого необходимо подключить мощности легкой промышленности России, в том числе малые предприятия в регионах.

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Анастасия Шейкина
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