Врач предупредила о случайно обнаруживаемой болезни

Эндокринолог Долгова предупредила, что узлы в щитовидке могут оказаться раковой опухолью

Узлы в щитовидной железе чаще всего выявляют случайно, когда обращаются к врачу с другими болезнями, рассказала эндокринолог Первого клинического медицинского центра города Коврова Марина Долгова. В беседе с «Лентой.ру» она и ее коллега врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина предупредили, что в редких случаях эти образования могут оказаться раковой опухолью.

По словам Долговой, продолжительное время узлы в щитовидке могут себя никак не проявлять и заболевание протекает бессимптомно. Поэтому часто их обнаруживают при обследовании по другим вопросам. Если все же узлы нашли, паниковать не нужно, но и игнорировать их не стоит.

Долгова объяснила, что узлы обнаруживают примерно у трех-пяти процентов человек. Чаще они образуются у женщин, и примерно каждый 20-й узел оказывается раковой опухолью. В большинстве же случаев речь идет не о раке, а о таких состояниях, как подострый тиреоидит, тиреоидит Хашимото, дефицит йода.

Дефицит йода в воде и пище, влияние химических веществ (лаков, красок, бензина, фенола, свинца и др.), лучевая терапия, радиационное излучение, а также наследственная предрасположенность, — все это факторы, провоцирующие развитие узлов Марина Долгова эндокринолог

Эндокринолог Тананакина добавила, что для выяснения степени опасности узла для здоровья и жизни необходимо определить его природу. Это делают с помощью УЗИ, а для уточнения диагноза часто проводится биопсия. Если рост узлов сдавливает органы рядом с щитовидной железой или пациента смущает деформация шеи, врач может назначить хирургическое вмешательство.

Если доброкачественные узлы начинают самостоятельно вырабатывать гормоны, у человека развивается гипертиреоз. Это заболевание сопровождается ощущением жары, потливостью, перебоями в работе сердца, учащенным сердцебиением, раздражительностью, плаксивостью Наталия Тананакина эндокринолог

Если речь идет о доброкачественном узле, то может использоваться консервативное лечение с применением тиреоидных гормонов и препаратов йода. Эти назначения проводятся после дополнительных обследований, прокомментировала эндокринолог Долгова.

до 1 сантиметра — размер узла, за которым наблюдают без лечения

Операцию пациенту делают только в случае образования раковой опухоли, при быстром росте и большом количестве узлов, при их размере свыше трех сантиметров и нетипичном расположении, пояснила Долгова. В зависимости от вида образований проводят два вида операций: иссечение узла и частичное или полное удаление щитовидной железы.

«Доказано, что доброкачественные узлы не переходят в категорию злокачественных. Достаточно наблюдаться у врача, проводить УЗИ и сдавать анализы крови на уровень гормонов. К счастью, 80-85 процентов злокачественных образований щитовидной железы — это папиллярная карцинома, которая наименее опасна для жизни человека. Если опухоль вовремя удалить, человек полностью выздоравливает», — подвела итог Тананакина.

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