Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:23, 14 ноября 2022Забота о себе

Врач предупредила о случайно обнаруживаемой болезни

Эндокринолог Долгова предупредила, что узлы в щитовидке могут оказаться раковой опухолью

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Узлы в щитовидной железе чаще всего выявляют случайно, когда обращаются к врачу с другими болезнями, рассказала эндокринолог Первого клинического медицинского центра города Коврова Марина Долгова. В беседе с «Лентой.ру» она и ее коллега врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина предупредили, что в редких случаях эти образования могут оказаться раковой опухолью.

По словам Долговой, продолжительное время узлы в щитовидке могут себя никак не проявлять и заболевание протекает бессимптомно. Поэтому часто их обнаруживают при обследовании по другим вопросам. Если все же узлы нашли, паниковать не нужно, но и игнорировать их не стоит.

Долгова объяснила, что узлы обнаруживают примерно у трех-пяти процентов человек. Чаще они образуются у женщин, и примерно каждый 20-й узел оказывается раковой опухолью. В большинстве же случаев речь идет не о раке, а о таких состояниях, как подострый тиреоидит, тиреоидит Хашимото, дефицит йода.

Дефицит йода в воде и пище, влияние химических веществ (лаков, красок, бензина, фенола, свинца и др.), лучевая терапия, радиационное излучение, а также наследственная предрасположенность, — все это факторы, провоцирующие развитие узлов

Марина Долговаэндокринолог
Материалы по теме:
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Эндокринолог Тананакина добавила, что для выяснения степени опасности узла для здоровья и жизни необходимо определить его природу. Это делают с помощью УЗИ, а для уточнения диагноза часто проводится биопсия. Если рост узлов сдавливает органы рядом с щитовидной железой или пациента смущает деформация шеи, врач может назначить хирургическое вмешательство.

Если доброкачественные узлы начинают самостоятельно вырабатывать гормоны, у человека развивается гипертиреоз. Это заболевание сопровождается ощущением жары, потливостью, перебоями в работе сердца, учащенным сердцебиением, раздражительностью, плаксивостью

Наталия Тананакинаэндокринолог

Если речь идет о доброкачественном узле, то может использоваться консервативное лечение с применением тиреоидных гормонов и препаратов йода. Эти назначения проводятся после дополнительных обследований, прокомментировала эндокринолог Долгова.

до 1сантиметра —

размер узла, за которым наблюдают без лечения

Операцию пациенту делают только в случае образования раковой опухоли, при быстром росте и большом количестве узлов, при их размере свыше трех сантиметров и нетипичном расположении, пояснила Долгова. В зависимости от вида образований проводят два вида операций: иссечение узла и частичное или полное удаление щитовидной железы.

«Доказано, что доброкачественные узлы не переходят в категорию злокачественных. Достаточно наблюдаться у врача, проводить УЗИ и сдавать анализы крови на уровень гормонов. К счастью, 80-85 процентов злокачественных образований щитовидной железы — это папиллярная карцинома, которая наименее опасна для жизни человека. Если опухоль вовремя удалить, человек полностью выздоравливает», — подвела итог Тананакина.

Ранее эндокринолог Наталия Кирдянкина предупредила об опасности жира на животе. Она пояснила, что висцеральный жир провоцирует болезни сердца и гипертонию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках ВСУ помешать людям покинуть Херсон
Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы
Таран беспилотника в ходе спецоперации показали на видео
Российского депутата обвинили в небрежном хранении оружия после убийства
Стало известно о планах Маска заставить сотрудников Twitter платить за обеды
Россиянам стали доступны подешевевшие туры на популярный курорт Азии
Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады
Германия объявила о национализации бывшей «дочки» «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.