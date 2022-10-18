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15:23, 18 октября 2022Забота о себеРеклама

Врач предупредила об опасности жира на животе

Эндокринолог Наталия Кирдянкина: висцеральный жир провоцирует болезни сердца и гипертонию

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Скапливающийся в брюшной полости, вокруг внутренних органов висцеральный жир опасен для здоровья, предупредила эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кирдянкина. Врач пояснила «Ленте.ру», что этот тип жира на животе провоцирует развитие болезней сердца, гипертонию и другие опасные заболевания.

Количество висцерального жира можно узнать, замерив объем талии, рассказала эндокринолог. У мужчины европейской расы он должен быть не больше 94 сантиметров, а у женщины — не более 80 сантиметров.

Висцеральное ожирение, измеряемое по объему талии, представляет более высокую опасность, чем ожирение по индексу массы тела. Такое ожирение связано с более высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний

Наталия Кирдянкинаэндокринолог

Дело в том, что жировая ткань принимает активное участие в эндокринной и воспалительной регуляции организма. Она взаимодействует с симпатической нервной и гормональной системами, метаболическими путями печени и другими системами органов, уточнила врач.

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Из-за легкого доступа к печени жировая ткань может доставлять избыточное количество свободных жирных кислот в печень, и , следовательно, их концентрация в плазме крови значительно повысится, рассказала собеседница «Ленты.ру». Такое состояние может привести к нарушению скорости синтеза или выведения липопротеинов из кровотока, резистентности к инсулину, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии и другим связанным с этими проблемами со здоровьем.

К тому же, по словам врача, висцеральная жировая ткань хорошо кровоснабжается, метаболически активна и способна накапливать жир из-за избытка поступающих калорий. Процесс накопления жировых клеток запускает процессы воспаления в организме.

Избавиться от висцерального жира можно с помощью диеты, физической активности, а также аппаратной терапии, подвела итог Кирдянкина.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала способ похудеть быстрее. Она рекомендовала ходить на максимальные расстояния — умеренным шагом и в удобной обуви.

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Вера Владзиевская
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