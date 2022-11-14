Врач назвала способ избавиться от деликатной проблемы после родов

Гинеколог Дубовская пояснила, что упражнения Кегеля помогут избавиться от недержания мочи

Упражнения Кегеля для тренировки мышц в интимной зоне помогут избавиться от недержания мочи, которое часто появляется после родов, рассказала акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Ольга Дубовская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие способы решить деликатную проблему.

Дубовская пояснила, что во время родов растягиваются связки и мышцы, происходит сдавление нервных окончаний мышц тазового дна. Из-за этого возникает такое неприятное явление как недержание мочи. По ее словам, степень выраженности этого явления зависит от роста и веса женщины, продолжительности родов, использования щипцов или вакуума во время появления ребенка на свет.

30 процентов женщин после родов страдают от недержания мочи

У проблемы есть несколько путей решения, успокоила акушер-гинеколог. Во-первых, ни в коем случае нельзя накапливать мочу, отправляться в туалет следует при первых позывах. Во-вторых, после выписки из роддома следует как можно раньше начать выполнять упражнения Кегеля, которые помогут восстановить тонус мышц влагалища и тазового дна.

При сохранении жалоб на недержание мочи через два месяца регулярного выполнения упражнений нужно обязательно обратиться к гинекологу. Причем даже редкие симптомы подтекания мочи при кашле, чихании и другой физической нагрузке не являются нормой и подлежат коррекции Ольга Дубовская акушер-гинеколог

Устранить недержание также можно хирургическим способом и с помощью БОС-терапии, лазерной коррекции, введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

«Нехирургические методы безопасны, помогают быстро устранить симптомы и улучшить качество жизни женщины. Поэтому своевременное посещение гинеколога, доверительный разговор с ним помогут вовремя предотвратить необратимые изменения и скорректировать ситуацию», — резюмировала Дубовская

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