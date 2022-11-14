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04:19, 14 ноября 2022Мир

В Турции задержали оставившего бомбу на улице человека

Глава МВД Турции Сойлу заявил о задержании оставившего бомбу на улице в Стамбуле человека

Фото: Osman Orsal / Reuters

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании полицией человека, предположительно оставившего бомбу на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу, передает агентство Anadolu.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — сказано в сообщении.

Личность задержанного пока не раскрывается, однако отмечается, что у следствия имеются улики, указывающие на его причастие к устроенному взрыву. По словам главы МВД республики, следы террористического акта ведут в Сирию, а устроили его представители группировок, признанных в стране террористическими.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро.

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Марина Совина
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