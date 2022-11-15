Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 15 ноября 2022Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов за полцены

Авиакомпания S7 Airlines запустила распродажу билетов со скидкой до 50 процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Крупная российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям со скидками до 50 процентов. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Уточняется, что приобрести проездные документы за полцены можно в период с 15 по 18 ноября на рейсы с датой вылета с 21 ноября. Спецпредложение действует на перелеты в обе стороны между МосквойВладивостоком, Хабаровском, Уфой, Омском, Санкт-Петербургом, Сочи, Волгоградом, Казанью и другими городами России.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Например, стоимость рейса из Москвы в Нижний Новгород обойдется туристам от 2,9 тысячи рублей, в Мурманск — от 3,3 тысячи, в Минеральные Воды — от 3,5 тысячи, в Горно-Алтайск — от 4,9 тысячи, в Улан-Удэ — от 10,4 тысячи. Перелет туда-обратно из Владивостока в Хабаровск обойдется от 3,9 тысячи рублей, из Иркутска в Сочи — от 9,9 тысячи, из Новосибирска можно долететь до Якутска за 15,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что благодаря расширению авиаперевозок россияне начали активнее покупать туры на зимние праздники в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий на Новый год специалисты назвали ТаиландМальдивыВьетнам, Индию, Индонезию и Шри-Ланку

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
В ДНР рассказали о планах на «Азовсталь»
В Пентагоне предостерегли Киев от наступления на левый берег Днепра
Звезда «Дьявол носит Prada» раскритиковала роли «сильных женских персонажей»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.