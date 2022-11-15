Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов за полцены

Авиакомпания S7 Airlines запустила распродажу билетов со скидкой до 50 процентов

Крупная российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям со скидками до 50 процентов. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Уточняется, что приобрести проездные документы за полцены можно в период с 15 по 18 ноября на рейсы с датой вылета с 21 ноября. Спецпредложение действует на перелеты в обе стороны между Москвой, Владивостоком, Хабаровском, Уфой, Омском, Санкт-Петербургом, Сочи, Волгоградом, Казанью и другими городами России.

Например, стоимость рейса из Москвы в Нижний Новгород обойдется туристам от 2,9 тысячи рублей, в Мурманск — от 3,3 тысячи, в Минеральные Воды — от 3,5 тысячи, в Горно-Алтайск — от 4,9 тысячи, в Улан-Удэ — от 10,4 тысячи. Перелет туда-обратно из Владивостока в Хабаровск обойдется от 3,9 тысячи рублей, из Иркутска в Сочи — от 9,9 тысячи, из Новосибирска можно долететь до Якутска за 15,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что благодаря расширению авиаперевозок россияне начали активнее покупать туры на зимние праздники в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий на Новый год специалисты назвали Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Индию, Индонезию и Шри-Ланку.

