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13:11, 15 ноября 2022Среда обитания

Россиянам назвали лучшее время года для покупки жилья

«Известия»: эксперт Малышева назвала лето оптимальным временем для покупки недвижимости

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лето считается лучшим временем года для покупки новой квартиры, так как на рынке недвижимости появляется больше объектов. Об этом россиянам рассказала эксперт по недвижимости Наталья Малышева, сообщают «Известия».

Специалист назвала лето оптимальным периодом для решения жилищного вопроса. Во время отпусков собственники стремятся продать объекты до отъезда, предлагая выгодные условия и акции. «Стремясь до наступления холодов избавиться от своей собственности, продавцы готовы дать дополнительную скидку или предоставить какой-либо бонус», — отметила Малышева.

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Зима считается для рынка недвижимости «мертвым» временем, так как в период праздников снижается и спрос, и предложение. В эти месяцы существует риск найти жилье низкого качества. По словам эксперта, весной продавцы часто завышают цены на жилье. При этом осенью можно найти выгодные варианты на первичном рынке.

В феврале эксперт по недвижимости Олег Бендриков назвал лучшем временем для покупки квартиры в 2022 году конец весны и лето. По его словам, время года влияет на стоимость квадратного метра и недвижимости в целом.

Нина Ташевская
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