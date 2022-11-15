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20:38, 15 ноября 2022Бывший СССР

В большинстве областей Украины отменили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины отменили воздушную тревогу

Фото: Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Вечером во вторник, 15 ноября, воздушная тревога была отменена в Киеве и большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Отмечается, что к настоящему времени сирены тревоги звучат только в Харьковской области.

Ранее стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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