В большинстве областей Украины отменили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины отменили воздушную тревогу

Вечером во вторник, 15 ноября, воздушная тревога была отменена в Киеве и большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Отмечается, что к настоящему времени сирены тревоги звучат только в Харьковской области.

Ранее стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.