Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования

Жозеп Боррель: ЕС разработал два вероятных сценария для действий сил быстрого реагирования

Силы быстрого реагирования Европейского союза (ЕС) будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Боррель сообщил, что проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования. По его словам, Евросоюзом были разработаны два вероятных сценария для применения этих сил. Он подчеркнул, что один из сценариев заключается в спасении и эвакуации граждан ЕС.

Вторым сценарием возможного применения европейских сил быстрого реагирования Боррель назвал «операции по стабилизации ситуации». По его словам, следующим шагом будет практическая работа, проведение учений, которые запланированы на второй семестр 2023 года под руководством Испании.

Глава дипломатии ЕС заявил, что в 2025 году силы быстрого реагирования Евросоюза должны быть готовы к действию.

В июне сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить количество сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек. На сегодняшний день численность сил быстрого реагирования НАТО — 40 тысяч человек.