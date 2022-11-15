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23:29, 15 ноября 2022Мир

Словакия отреагировала на инцидент в Польше

Премьер Хегер: Словакия готова к союзнической ответственности из-за инцидента в Польше
Эдуард Хегер

Эдуард Хегер. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Словакии обеспокоены из-за инцидента в Польше и готовы к союзнической ответственности. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер в своем Twitter.

«Мы с обеспокоенностью следим за актуальной ситуацией в Польше. (...) Словакия выражает полную поддержку Польше. Мы готовы показать себя ее ответственными союзниками», — отметил Хегер.

По словам политика, он находился в контакте с польским премьером Матеушем Моравецким и «в интенсивной коммуникации» с главой минобороны Словакии Ярославом Надем.

Ранее Минобороны России отреагировало на падение ракет в Польше. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — заявили в ведомстве.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека.

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Юлия Мискевич
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