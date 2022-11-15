Пассажир самолета возмутился равнодушием соседа с ребенком и вызвал споры в сети

Пользователи Twitter поспорили о пассажире, отказавшемся сидеть рядом со своим ребенком

Мужчина поделился забавным случаем, произошедшим с ним во время последнего авиаперелета, и вызвал споры между пользователями сети. Историю он кратко описал в Twitter-аккаунте.

По словам путешественника, в самолете он оказался на среднем сиденье между парой и их ребенком, однако муж отказался меняться соседними местами и предпочел оставаться в кресле у прохода. «Он вставил наушники, съел целую пачку Haribo и не разговаривал с семьей все два часа полета», — возмутился равнодушием отца пассажир.

Тем не менее пользователи сети разошлись во мнениях, правильно ли поступил отец семейства. «Возможно, это была форма протеста — чтобы потом обвинить авиакомпании в том, что такой инцидент случился на рейсе», «Это просто следование правилам авиакомпании: если вам выделили определенные места, вы должны продолжать сидеть на них весь полет», «Мне кажется, они надеялись, что среднее место будет не занято, поэтому выбрали крайние места ряда», — написали они.

Другие комментаторы поделились похожим опытом. «Я был в такой ситуации. Папе нужно было место у прохода из-за его боязни летать: он постоянно ходил по салону и принимал успокоительные», «Когда я застреваю между парочками, они просят их разбудить перед раздачей еды и постоянно спорят "через меня"», — вспомнили пользователи сети.

Ранее в ноябре пользователи Reddit обсуждали уместность поступка семьи туристов, которые спустились на завтрак в отеле в пижамах. Некоторые комментаторы согласились, что наряд совершенно неуместен, а другие возразили, что это совершенно нормальное поведение во время отпуска.