Сообщение об обязательной срочной службе для иностранцев оказалось недостоверным

Информация об обязательной срочной службе для иностранцев в России не подтвердилась

Сообщение о том, что иностранцев, проживающих на территории России, обязали проходить срочную службу в армии, оказалось недостоверным.

В середине ноября публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах. Одна из первых появилась в Telegram-канале УНИАН 14 ноября.

В публикации утверждалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий призывать на срочную службу в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) иностранцев, которые проживают на территории страны. В частности, отмечалось, что под призыв могут попасть граждане Узбекистана и Таджикистана. При этом авторы поста ссылались на текст документа, подписанного российским лидером.

Президент России Владимир Путин 14 ноября действительно подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В оригинальном документе никаких изменений в части призыва на срочную службу для иностранцев нет — им по-прежнему позволяется служить в ВС РФ только по контракту и только в званиях рядового и сержантского (старшинского) составов, отмечал ТАСС. Изменения коснулись граждан России, у которых есть иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — теперь они также могут призываться на срочную службу. Ранее же такие граждане от прохождения срочной службы в российской армии освобождались согласно двусторонним договорам.

Кроме того, в соответствии с новым указом, россияне, имеющие гражданство другой страны или ВНЖ, могут поступать на военную службу в ВС РФ и по контракту.

В ряде российских СМИ распространились публикации с не совсем корректной подачей информации. В частности, подобные материалы появились на сайте KP.RU, «Фонтанка.ру» и «Известия».