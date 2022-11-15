Появились подробности инцидента с падением кирпичей на голову жителю Петербурга

Корзина с кирпичами упала на голову 37-летнему мужчине на Лодейнопольской улице Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга умер 37-летний мужчина — ему на голову упала корзина с кирпичами. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 15 ноября, пишет 78.ru.

Смертельный случай произошел у дома № 7 по Лодейнопольской улице днем 14 ноября. Выяснилось, что погибший — подсобный рабочий, гражданин Таджикистана, приехавший в Россию в августе на заработки.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

Ранее в ноябре 15-летнего жителя Йошкар-Олы убило качелями. Конструкция упала на подростка на территории игровой площадки на Воскресенской набережной.