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01:43, 15 ноября 2022Силовые структуры

Подростка убило качелями в российском регионе

В Йошкар-Оле умер 15-летний подросток после того, как на него упали качели

Фото: mari.sledcom.ru

В Йошкар-Оле на детской площадке погиб 15-летний житель города. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 ноября на территории игровой площадки рядом с Итальянским парком на Воскресенской набережной. По данным следователей, на мальчика упали качели. От полученных повреждений подросток умер на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время в рамках расследования производятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ульяновске на детской площадке качели упали на второклассника и сломали ему обе руки. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал причиной произошедшего равнодушие чиновников. По его словам, жители неоднократно жаловались на опасное для жизни и здоровья состояние детской площадки, где пострадал мальчик.

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Марина Совина
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