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Упавшие качели переломали руки российскому второкласснику

В Ульяновске на детской площадке качели упали на второклассника и сломали ему обе руки

Фото: The blowup / Unsplash

На детской площадке в Ульяновске на школьника упали качели и переломали ему руки. Об этом сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских, передает ИА Regnum.

Губернатор назвал причиной произошедшего равнодушие чиновников. По его словам, жители неоднократно жаловались на опасное для жизни и здоровья состояние детской площадки, где пострадал мальчик. «В результате бездействия должностных лиц на второклассника упали качели. Итог: у ребенка — перелом обеих рук», — сказал Русских.

Он поручил главе Ульяновска Дмитрию Вавилину провести осмотр детских площадок города и «привлечь всех авторов отписок к ответственности».

В России дети часто получают травмы и погибают на детских площадках. 23 августа стало известно, что в Подмосковье 10-летнего мальчика придавила рухнувшая горка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

15 августа в Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели. Полицейские рассказали, что это уже не первый случай травмирования детей на этой площадке.

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Константин Лысяков
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