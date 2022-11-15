Упавшая с восьмого этажа корзина с кирпичами убила рабочего в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате несчастного случая на стройке погиб рабочий. Мужчина скончался после того, как на него упала наполненная кирпичами корзина, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось днем в понедельник, 14 ноября. Тяжелая корзина упала на строителя с высоты восьмого этажа. Полученные 27-летним пострадавшим из Таджикистана травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер на месте.

В июне на стройплощадке на улице 65-летия Победы в Пензе башенный кран во время дождя с грозой упал на будку сторожа и убил его. Находившийся на тот момент в постройке 73-летний работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в июне несчастный случай произошел в Омске — там погиб монтажник, который во время исполнения обязанностей упал с десятого этажа строящегося здания. Прокуратура занялась проверкой происшествия.