В Китае посчитали фейком слухи о госпитализации Лаврова

Глава МИД Китая Ван И сразу счел фейком слухи о госпитализации Лаврова перед G20

Слухи о болезни главы МИД России Сергея Лаврова накануне саммита «Большой двадцатки» (G20) были фейком, посчитал министр иностранных дел Китая Ван И. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это фейк-ньюз. И оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете», — сказал глава китайского ведомства.

Кроме того, он счел необходимым продолжать личное общение для обмена мнениями. По его словам, следует отказаться от неприличных форматов распространения ложной информации.

«Действительно, госпитализация оказалась очередным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать — я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался», — уточнил Лавров.

13 ноября глава МИД России прибыл на саммит G20 в Индонезии. Вскоре после этого в сети начали появляться сообщения о том, что его якобы госпитализировали.