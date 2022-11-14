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13:29, 14 ноября 2022Мир

Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу

Reuters: губернатор Бали Костер рассказал о визите Лаврова в больницу

Фото: Ruta Suryana / MI

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не был госпитализирован, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Об этом сообщает Reuters.

«Министр иностранных дел России Лавров находится в добром здравии, был в больнице на обследовании», — сообщил губернатор Бали.

Агентство Associated Press со ссылкой на власти Индонезии ранее сообщало о госпитализации Лаврова в больницу по прибытии на саммит G20, проходящий на Бали.

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«Мы тут с Сергеем Викторовичем [Лавровым] в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — отреагировала представитель МИД России Мария Захарова на новость о внезапной болезни российского министра.

Дипломат опубликовала видео, на котором Лавров в шортах и футболке сидит на открытом воздухе и читает документы. На видео он призвал западных журналистов «быть честнее».

13 ноября Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки». Он возглавит российскую делегацию на мероприятии вместо президента России Владимира Путина.

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Глеб Бажуткин
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