В российском регионе на свалке нашли тело младенца

В Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов нашли тело новорожденного

В Ленинградской области на свалке нашли тело младенца. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, передает ТАСС.

Там уточнили, что тело новорожденной девочки нашли на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района. На место случившегося выехал районный прокурор.

Причины смерти новорожденного неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре города Урюпинск в Волгоградской области местный житель нашел тело новорожденного в свертке. Россиянин нашел ребенка, когда гулял с собакой на Коммунистической улице.