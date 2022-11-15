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17:26, 15 ноября 2022Россия

В российском регионе на свалке нашли тело младенца

В Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов нашли тело новорожденного

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Ленинградской области

В Ленинградской области на свалке нашли тело младенца. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, передает ТАСС.

Там уточнили, что тело новорожденной девочки нашли на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Кути Волховского района. На место случившегося выехал районный прокурор.

Причины смерти новорожденного неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре города Урюпинск в Волгоградской области местный житель нашел тело новорожденного в свертке. Россиянин нашел ребенка, когда гулял с собакой на Коммунистической улице.

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Анастасия Шейкина
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