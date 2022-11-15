Французский банк перестал принимать карты UnionPay от «Газпромбанка»

Французский банк LLC перестал принимать карты китайской системы UnionPay от «Газпромбанка»

Банкоматы французского банка LLC перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российским «Газпромбанком», убедился корреспондент РИА Новости.

При попытке совершить операцию в банкоматах LCL в Париже на экране аппаратов появляется надпись «Операции с картой невозможны». Корреспондент агентства обошел четыре банкомата во французской столице и ни один из них не принял карту. Такая ситуация наблюдается уже более недели.

При этом пресс-служба банка LLC отказалась давать официальные комментарии по этому поводу. Однако сотрудница одного из отделений сообщила, что банк продолжает работать с китайской системой UnionPay, и проблема, вероятно, возникает не из-за нее. Собеседница агентства предположила, что банкоматы перестали принимать российские карты из-за ограничений, наложенных против страны в рамках санкционных режимов ЕС.

После ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard, российские банки стали активнее предлагать карты китайской UnionPay. Однако возможности таких карт также ограничены, а многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, так же, как и некоторые банки. Например, недавно работу с российскими картами UnionPay прекратили испанский банк Santander, чешский KB Bank и финский Nosto.