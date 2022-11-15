Французский банк перестал принимать карты UnionPay от «Газпромбанка»
Банкоматы французского банка LLC перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российским «Газпромбанком», убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке совершить операцию в банкоматах LCL в Париже на экране аппаратов появляется надпись «Операции с картой невозможны». Корреспондент агентства обошел четыре банкомата во французской столице и ни один из них не принял карту. Такая ситуация наблюдается уже более недели.
При этом пресс-служба банка LLC отказалась давать официальные комментарии по этому поводу. Однако сотрудница одного из отделений сообщила, что банк продолжает работать с китайской системой UnionPay, и проблема, вероятно, возникает не из-за нее. Собеседница агентства предположила, что банкоматы перестали принимать российские карты из-за ограничений, наложенных против страны в рамках санкционных режимов ЕС.
После ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard, российские банки стали активнее предлагать карты китайской UnionPay. Однако возможности таких карт также ограничены, а многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, так же, как и некоторые банки. Например, недавно работу с российскими картами UnionPay прекратили испанский банк Santander, чешский KB Bank и финский Nosto.