В Испании перестали обслуживать выпущенные в России карты UnionPay

Испанский банк Santander перестал обслуживать выпущенные в России карты системы UnionPay

Испанский банк Santander, один из крупнейших в стране, перестал обслуживать выпущенные в России карты платежной системы UnionPay. Об этом представитель пресс-службы кредитной организации рассказал РИА Новости.

«Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — пояснил собеседник агентства и добавил, что такие карты обслуживаться больше не будут. Уточняется, что решение принято совсем недавно, но уже приводится в исполнение.

Испания — не единственная страна, где ограничивается обслуживание карт китайской платежной системы, выпущенных российскими банками. Банкоматы чешского KB Bank также перестали принимать российские карты UnionPay. В Финляндии с начала октября карты UnionPay не принимает сеть банкоматов Nosto.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. В сентябре также стало известно, что банки сразу нескольких стран отказались от обслуживания карт российской ПС «Мир» из-за угрозы вторичных санкций со стороны США — так поступили кредитные организации в Турции, Армении, Казахстане и Вьетнаме.

Чтобы исправить положение, председатель комитета Думы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков предложил изменить карты «Мир» и сделать их просто безымянными, но привязанными к счету. По его словам, выпускать безымянные карты можно через международные финансовые системы, которые не привязаны к отдельной стране.