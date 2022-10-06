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В Госдуме предложили изменить «Мир»

В Госдуме предложили выпускать карты «вроде бы не "Мир", а на самом деле "Мир"»
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Госдуме рассказали о способе, который помог бы россиянам расплачиваться картами за рубежом, в том числе в Турции. О возможных изменениях для карт «Мир» рассказал председатель комитета Думы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

Он предложил изменить карты «Мир» и сделать их просто безымянными, но привязанными к счету. «Технологии позволяют имитировать карту, которая вроде бы не "Мир", а на самом деле "Мир"», — рассказал Аксаков. Он пояснил, что выпускать безымянные карты можно через международные финансовые системы, которые не привязаны к отдельной стране.

В середине сентября российский Центробанк признал сложности с картами «Мир» за границей. В конце месяца гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.

Сейчас туристические организации Турции начали работу над созданием «билетной карты» для российских туристов в качестве альтернативы системе «Мир».

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Платон Щукин
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