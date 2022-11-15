Врач развеял популярные мифы о курении

Нарколог Кутушев назвал информацию о меньшем вреде электронных сигарет и кальянов мифом

Курение — это внешнее проявление никотиновой зависимости — болезни, внесенной ВОЗ в международную классификацию заболеваний, отметил заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы, врач-психиатр-нарколог Олег Кутушев. В беседе с «Лентой.ру» он развеял популярные мифы о курении.

Курение вызывает только психологическую зависимость

По словам врача, большинство курильщиков зависят от никотина физически, психологически и поведенчески. Именно поэтому им так трудно отказаться от потребления табака, даже при наличии серьезной мотивации.

«Именно с проявлениями физической зависимости возникает абстинентный симптомокомплекс, проявляющийся невротическими, психосоматическими и вегетативными нарушениями. Поэтому для успешного отказа от курения и потребления иной никотинсодержащей продукции (ИНСП) необходимо обращаться за медицинской помощью», — рассказал нарколог.

Курение снимает стресс

Утверждение, что курение снимает стресс — это миф, заявил врач. «Никотин — психоактивное вещество. При его потреблении происходит выброс адреналина и кортизола — гормонов стресса, в результате чего у человека происходит спазм сосудов, повышается артериальное давление, повышается частота сердечных сокращений, а также уровень сахара в крови», — объяснил он.

Кроме того, можно сказать, что курение и стресс усиливают друг друга, так как при стрессе потребление табака и ИНСП становится интенсивнее.

Легкие сигареты менее вредны

При переходе на «легкие» сорта сигарет курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет. Кроме того, они начинают сильнее и чаще затягиваться, чтобы достичь привычной концентрации никотина в крови. «Соответственно, большее количество вредных, токсических веществ, например, канцерогенов попадает в легкие и организм курильщика», — поделился нарколог.

Кальян менее вреден

Любители кальяна получают в процессе курения гораздо больше токсических веществ, чем обычный курильщик. Получасовое курение кальяна приравнивается по количеству получаемого человеком угарного газа к выкуриванию пачки сигарет Олег Кутушев психиатр-нарколог

Один сеанс курения кальяна длится в среднем 30-60 минут и поставляет в организм в несколько раз больше дыма, чем курение сигарет за тот же период, подчеркнул он. Ударная доза угарного газа способна нанести гораздо больший вред и привести к более серьезным последствиям, нежели потребление обычных сигарет.

Кроме того, традиция курить кальян в компании, передавая мундштук из рук в руки, способствует передаче возбудителей различных заболеваний. Также увлечение кальяном повышает риски онкологических заболеваний легких и верхних дыхательных путей.

«Кальян ни в коем образе не поможет в отказе от потребления традиционных сигарет, так как происходит просто подмена средства доставки никотина другим способом. Хрен редьки не слаще», — предупредил Кутушев.

Электронные сигареты менее вредны

В картриджах электронных сигарет содержится никотин, который также вызывает развитие никотиновой зависимости и нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой систем, обратил внимание врач. Более того, существуют картриджи, в которых содержание никотина достигает 36 миллиграммов. В обычной пачке сигарет, для сравнения, в среднем 20 миллиграммов.

При этом, нельзя отрицать, что уровень активных вредных соединений в разы ниже, чем в обычных сигаретах. Но и они не безвредны, уверен нарколог. Глицерин и пропиленгликоль при высокой температуре также образуют опасные токсины и канцерогены.

«Например, изучается так называемая попкорновая пневмония, эпидемию которой в США среди вейперов связывают с ароматическими добавками. Поэтому говорить о безопасности электронных систем доставки никотина не приходится, что подтверждает экспертное мнение специалистов ВОЗ», — рассказал врач.

Курение помогает лучше думать

Отчасти курение усиливает концентрацию внимания. Попадая в организм, никотин стимулирует нервную систему. Но чем больше человек курит, тем быстрее ЦНС изнашивается. Постепенно происходит закупорка вен и артерий вредными веществами, возникает кислородное голодание мозга и в итоге потеря концентрации Олег Кутушев психиатр-нарколог

«Здоровье все равно не вернешь, значит и бросать не надо»

«Не важно сколько вам лет, какой у вас стаж курения и какого вы пола. Уже через два часа после отказа от курения никотин начинает выводиться из организма. Через 48 часов возвращается обоняние и вкус. Через месяц уходят одышка и вечная усталость. Через несколько лет риск инфаркта миокарда снижается вдвое. Через еще несколько лет шансы умереть от рака легких такие же, как у человека, который никогда не курил. Отказ от курения может удлинить вам жизнь», — отметил специалист.

Ранее ученые из Школы медсестер Пенсильвании и Медицинской школы Перельмана, Темплского университета и Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона пришли к выводу, что курение родителей приводит к риску формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей.