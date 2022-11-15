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23:39, 15 ноября 2022Мир

НАТО приступило к изучению сообщений об инциденте в Польше

В НАТО сообщили, что альянс изучает сообщения об инциденте с падением ракет в Польше

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО приступило к изучению сообщений об инциденте с падением ракет в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

«Мы изучаем эти сообщения и находимся в тесной координации с Польшей», — заявил собеседник агентства.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы, и назвало сообщения о падении якобы российских ракет провокацией.

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Марина Совина
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