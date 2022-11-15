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10:22, 15 ноября 2022Наука и техника

В России рассказали о тренажере для операторов «Изделия-52/51»

ZALA: тренажер беспилотников «Изделие-52/51» позволяет моделировать любые боевые миссии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тренажер для операторов ударных беспилотников «Изделие-52/51», ранее известных как «Ланцет», широко применяемых в ходе специальной военной операции (СВО), позволяет моделировать любые боевые миссии. Об этом РИА Новости рассказали в российской компании-разработчике беспилотников ZALA.

В компании заявили, что тренажер «позволяет проводить симуляцию выполнения разведывательных и боевых вылетов любой сложности в различных метеорологических и климатических условиях, а также в условиях противодействия противника».

«Также есть ночной режим миссий», — добавили там.

Отмечается, что тренажер представляет собой соединенные в программно-аппаратный комплекс станций управления операторов беспилотников. Устройство, в частности, позволяет визуализировать пространственные объекты и моделировать вылет несколько летательных аппаратов в любых погодных условиях.

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В ноябре в ZALA сообщили, что оцифровали карту всей Украины для обучения операторов барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52».

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Иван Потапов
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