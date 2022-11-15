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18:32, 15 ноября 2022Россия

Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на кременском направлении

Разведчики боевой группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на кременском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Разведчики боевой группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на Кременском направлении в Донбассе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российские военнослужащие уничтожили бронетехнику противника. Соответствующее видео агентство опубликовало в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как бойцы сбрасывают гранаты с беспилотника, чтобы выбить украинских военнослужащих из окопов, после чего оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям.

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Евгения Куликова
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