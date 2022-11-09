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11:48, 9 ноября 2022Россия

Танкист из группировки «О» рассказал о подвиге наводчика орудия

Танкист «Отважных» рассказал, как наводчик помог экипажу добраться до российских позиций
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Танкист из группировки «О» («Отважные») сообщил о подвиге наводчика орудия, который помог членам экипажа добраться до российских позиций. Его рассказ опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военнослужащий, сидя на боевой машине, заявил, что именно эта техника выдержала несколько ударов танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего загорелась и остановилась в поле на открытой местности.

«Экипаж контузило, наводчик пострадал меньше всего. Он не растерялся и достал командира с механиком, пронес их почти два километра до нашей позиции», — отметил танкист. По его словам, пострадавших госпитализировали, а машину, двигатель которой не пострадал, вернули в боевой строй.

В сентября бойцы группировки «О» рассказали о том, как проводится курс молодого бойца для новобранцев в Донбассе. Начальник боевой подготовки с позывным Амур сообщил, что большая часть времени отводится на практическую стрельбу и правильное обращение с оружием, чтобы отточить навыки до автоматизма.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к гражданам страны объявил президент РФ Владимир Путин. 21 сентября глава государства заявил о начале частичной мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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